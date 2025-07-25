نقل خدمات «أبوظبي للتقاعد» إلى مدينة محمد بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، عن انتقال مكتب إسعاد المتعاملين الموجود في مركز التواجد البلدي في بني ياس إلى مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 28 يوليو 2025. وذلك في إطار التزامه المستمر بتعزيز تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ويأتي هذا الانتقال ضمن خطة الصندوق لتطوير قنوات تقديم الخدمات وضمان سهولة الوصول إليها، بما يواكب تطلعات المتعاملين ويعكس جهود الصندوق في التحسين المستمر لتجربتهم.

وأشار الصندوق إلى أنه سيبدأ استقبال المتعاملين في الموقع الجديد ابتداء من الاثنين المقبل يومياً من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 حتى 12:00 ظهراً أيام الجمعة.

وتوجه الصندوق بجزيل الشكر والتقدير لدائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، ولمراكز التواجد البلدي في بني ياس ومدينة محمد بن زايد، على تعاونهم المثمر وجهودهم في تسهيل عملية الانتقال، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بسلاسة ويعكس روح التكامل بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.

ولفت الصندوق أنه يمكن لجميع المتعاملين الحصول على خدماته رقمياً عبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بأقل جهد ممكن على المتعامل. داعياً إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية، التي تتيح إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة، بما يعزّز تجربة متعاملين متميزة تتسم بالكفاءة والمرونة.