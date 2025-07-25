إنقاذ سائق تعطّل مثبت السرعة في مركبته

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أنقذت الدوريات المرورية في شرطة دبي سائق مركبة تعطّل فيها مثبت السرعة أثناء سيره على شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أبوظبي، حيث تدخلت الفرق المُختصة خلال دقائق من تلقي البلاغ، مما أسهم في تجنيب السائق ومُستخدمي الطريق خطر وقوع حادث مروري جسيم.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بعدم قدرة سائق مركبة التحكم في سرعتها، نتيجة تعطل مثبت السرعة واستمرارها بالسير دون استجابة لدواسة الوقود أو المكابح.

وأوضح أن الدوريات المرورية تحركت على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تم تحديد موقع المركبة ومرافقتها بطريقة دقيقة ومُنسقة، في حين تولت الفرق المُختصة التواصل المباشر مع السائق لإرشاده إلى الإجراءات السليمة التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الحالات، بهدف ضمان سلامته وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

وبين أن الدوريات عملت على تأمين المركبة من خلال إنشاء ممر آمن أمامها وخلفها، مع إبعاد المركبات الأخرى عن مسارها لتفادي أي اصطدام مُحتمل، مشيراً إلى أنه وبفضل التنسيق المُحكم والهدوء في التعامل، تمكّن السائق من إيقاف المركبة بأمان على جانب الطريق دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري بين مركز القيادة والسيطرة، والدوريات الميدانية كان لهما الدور الحاسم في السيطرة على الموقف، مُشيداً بكفاءة الفرق المرورية واحترافيتها في التعامل مع مثل هذه الحوادث الطارئة.