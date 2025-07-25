تنمية المجتمع في دبي تطلق «ابدأها صح» للمقبلين على الزواج

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبرعاية خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، البرنامج التأهيلي الاجتماعي «ابدأها صح» للمقبلين على الزواج، وذلك على مدى يومين في 19 و20 يوليو 2025 بفندق V في الحبتور سيتي.

وجاء البرنامج في إطار حرص الهيئة على دعم الشباب والشابات المقبلين على تأسيس أسر مستقرة، حيث خصص اليوم الأول للشابات، فيما خصص اليوم الثاني للشباب، لضمان تقديم محتوى تدريبي متوازن يراعي الخصوصية الاجتماعية والنفسية لكل فئة، ويسهم في رفع فاعلية المشاركة. وشهد البرنامج حضور نحو 100 شاب وشابة، وسط تفاعل لافت من المشاركين.

وفي مداخلة عبر الفيديو، وجّه خلف الحبتور كلمة إلى المشاركين، أعرب فيها عن دعمه الكامل لهم، وقال: «أنتم نواة الوطن ومستقبله، والزواج ليس مجرد ارتباط، بل هو بداية مرحلة يجب أن تبنى على المحبة والاحترام والتفاهم. أتمنى أن يشكل الزواج دعماً معنوياً ومادياً لتحقيق طموحاتكم وتعزيز سعادتكم. أنتم من سينشئ الجيل القادم، القادر على حمل راية الوطن والمساهمة في رفعة شأنه واستقراره».

وكان الحبتور قد أطلق في وقت سابق مبادرة نوعية لدعم الشباب والشابات الإماراتيين المقبلين على الزواج، تعهد من خلالها بالمساهمة في تأسيس 100 أسرة إماراتية سنوياً، في خطوة تعكس التزامه الوطني والاجتماعي بالمشاركة في تنمية المجتمع وتمكين الشباب.