الامارات | توزيع مليون عبوة مياه وعصائر ومثلجات على العمال في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» - التي تأتي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها «فرجان دبي»، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام - توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، خلال شهر واحد، منذ انطلاقها في 23 يونيو الماضي.

ويجسد الإقبال على المشاركة في الحملة مبادئ التكافل الاجتماعي التي تسود مجتمع دبي وحرصه على دعم العمال وإظهار التقدير لهم، حيث تستهدف الحملة عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات.

وتواصل الحملة فعالياتها حتى 23 أغسطس 2025 لتوزيع مليونَي عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال، للإسهام في تخفيف تأثيرات حرارة الصيف عن العمال، وترسيخ قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي، إضافة إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الحد من المخاطر الصحية على العمال والمرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على صحتهم.

وأسهم شركاء الحملة بدور محوري في دعم «ثلاجة الفريج» وتمكينها من توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال خلال شهر، من خلال توفير الموارد والدعم اللوجستي اللازم.

ويأتي دعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لحملة «ثلاجة الفريج» ضمن جهودها الحثيثة لترسيخ منظومة العطاء المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة لفئة العمال، وتوفر المؤسسة مواردها كافة لدعم الحملة، إضافة إلى تحفيز مشاركة المتطوعين لتوسيع نطاق التوزيع ليشمل أكبر عدد ممكن من المناطق والعمال المستفيدين في دبي.

وقال مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إبراهيم البلوشي: «نؤمن في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بأهمية دعم فئة العمال، التي تواجه تحديات يومية صعبة، خصوصاً في فصل الصيف، ونعمل بالتعاون مع شركائنا على تقديم كل ما يسهم في تحسين صحتهم وتعزيز جودة حياتهم».

وأضاف «تمثل حملة (ثلاجة الفريج) نموذجاً ناصعاً للعمل الإنساني والمجتمعي المشترك، وندعو الجميع إلى المساهمة في هذه الحملة التي تقدم نموذجاً راقياً في التعاضد والتراحم بين أفراد المجتمع كافة».

تفاعل مجتمعي

وقالت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان: «يشكل توزيع أكثر من مليون عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال خلال شهر واحد منذ انطلاق حملة (ثلاجة الفريج) إنجازاً نوعياً يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع رسالتها الإنسانية، حيث أثبتت الحملة قدرتها على حشد الجهود المؤسسية والتطوعية وتوحيد الطاقات لخدمة فئة أساسية من مجتمعنا، وهم العمال الذين يشكّلون ركيزة مهمة في مسيرة تنمية دبي وتطورها»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتعاون الوثيق مع شركائنا من مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، الذين وفروا جميع الإمكانات والموارد لضمان نجاح الحملة.

وأضافت: «نواصل العمل بوتيرة متسارعة وبروح الفريق الواحد مع الجهات الداعمة والمتطوعين من أفراد المجتمع، لتحقيق هدفنا في توزيع مليوني عبوة، وإيصال رسالة امتنان وتقدير إلى من يعملون في الميدان تحت درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف»، معربة عن ثقتها باستمرار دعم أفراد المجتمع والمؤسسات للحملة، ما يعزز من أثرها الإنساني ويرسّخ روح المسؤولية المجتمعية التي تميّز مجتمعنا الإماراتي.

مسؤولية مجتمعية

ووفر بنك الإمارات للطعام مستودعاته المجهزة لحفظ المياه والمشروبات والمثلجات، وخصص سيارات التوزيع المبردة التابعة له لضمان إيصالها بشكل آمن وسريع إلى مواقع العمال في مختلف أنحاء دبي، إضافة إلى مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني، كما أسهمت مؤسسة سقيا الإمارات في دعم الحملة من خلال توفير كميات كبيرة من المياه الباردة لتوزيعها على العمال.

وتعتمد آلية تنفيذ حملة «ثلاجة الفريج» على سيارات توزيع مبردة تجوب مختلف مناطق إمارة دبي، لتوصيل المياه والعصائر والمثلجات مباشرة إلى مواقع العمال، إضافة إلى توفير ثلاجات ثابتة في سكناتهم، كما تستقطب الحملة مشاركة واسعة من المتطوعين من مختلف فئات المجتمع للمساهمة في عمليات التوزيع.

وتعكس الحملة مساعي «فرجان دبي» لترسيخ التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال تقديراً لجُهودهم وتفانيهم في عملهم ومن أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم.

يُذكر أن «فرجان دبي» تعد مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.