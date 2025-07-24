حمدان بن محمد يطلق مبادرة «دبي مولاثون» بهدف تعزيز الصحة العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، مبادرة «دبي مولاثون»، كمبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع أسلوب الحياة الرياضي النشط والمفعم بالحيوية لدى جميع فئات المجتمع، خلال فصل الصيف في دبي، تماشياً مع مستهدفات «عام المجتمع» في دولة الإمارات، و«أجندة دبي الاجتماعية 33» و«استراتيجية جودة الحياة في دبي» لتكون دبي المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وخدماتها الإسكانية، وأنشطتها المتنوعة.

وتهدف المبادرة إلى توفير مسارات صحية ورياضية مُنظَّمة داخل المراكز التجارية الرئيسية في إمارة دبي خلال الفترة الصباحية، اعتباراً من الساعة 7:00 وحتى 10:00 صباحاً، طيلة شهر أغسطس 2025، بما في ذلك تخصيص مسارات مجهّزة بالكامل للمشي والجري. وسيتم تنظيم المبادرة في سبعة من المراكز التجارية الرئيسية، وهي: دبي مول، ودبي هيلز مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع.

معايير عالمية

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تعمل على إرساء معايير عالمية جديدة في الاهتمام بالإنسان بجعل نموذج الحياة الصحي جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية لسكانها، بينما يبقى الارتقاء بجودة حياة المجتمع من خلال مبادرات نوعية تعزز من صحة أفراده وسعادتهم هدفاً رئيساً تتضافر الجهود في تحقيقه، مشيراً سموّه إلى أن مبادرة «دبي مولاثون» غايتها المساهمة في بناء مجتمع صحي ومتوازن، يتبنّى النشاط البدني كأسلوب حياة يومي، ويضع الصحة العامة في مقدمة الأولويات.

وقال سموّه: «تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة في بيئة مريحة وآمنة هو جزء من التزامنا بتمكين الأفراد وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم، بما يدعم رفاههم النفسي والبدني، وهو ما تحرص دبي على ترسيخ مقوماته بمبادرات متكاملة تدعم أنماط الحياة الصحية».

وأشار سمّو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن جميع أفراد مجتمع دبي شركاء في تحقيق رؤيتها أن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم، داعياً سموّه الجميع إلى المشاركة في «دبي مولاثون»، ولاسيما أنها لا تتطلب جهداً كبيراً بقدر ما تحتاج إلى التزام بسيط يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً في حياة الفرد.

فعاليات شاملة

توفر مبادرة «دبي مولاثون»، التي تُنظم برعاية رسمية من وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الفرصة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب، وكبار المواطنين والمقيمين، والأطفال، إضافة إلى موظفي المراكز التجارية، لممارسة أنشطة رياضية صباحية تُقام في أجواء داخلية مناسبة تُراعي مختلف الاحتياجات.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ نمط حياة يتسم بالحركة والنشاط، من خلال وسائل تحفيزية مثل أنظمة تتبُع الحركة، ونقاط توفر نصائح خاصة بالتوعية الصحية، ومناطق مخصصة للأطفال وتمارين الإطالة، في تجربة مجتمعية تشجع على المشاركة وتُعزز الوعي بأسلوب حياة صحي ومستدام.

وتستثمر «دبي مولاثون» المساحات الداخلية الواسعة وغير المستغلة في المراكز التجارية، عبر تحويلها إلى بيئة رياضية نشطة وآمنة.

وتندرج في إطار «دبي مولاثون» أيضاً مبادرة «نمشي لصحة أفضل»، التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع بدبي بالتعاون مع المراكز التجارية، وتهدف إلى تشجيع كبار المواطنين والمقيمين على الحركة والنشاط في بيئة آمنة ومحفزة. وتُعد هذه المبادرة امتداداً لرؤية دبي في دمج مختلف فئات المجتمع، من خلال تعزيز الصحة الجسدية والنفسية لكبار المواطنين والمقيمين عبر فعاليات مجتمعية هادفة، تأكيداً على مكانتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في مجتمع دبي المتماسك.