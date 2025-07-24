الامارات | من قلب المراكز التجارية في الإمارة.. حمدان بن محمد يطلق مبادرة "دبي مولاثون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة "دبي مولاثون"، وذلك ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف تعزيز جودة الحياة في دبي عبر تحويل المراكز التجارية إلى مسارات رياضية، تشجع جميع فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط بكل راحة وأمان خلال الفترة الصباحية طيلة شهر أغسطس.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أطلقنا اليوم مبادرة "دبي مولاثون" ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33... لتعزيز جودة الحياة في دبي عبر تحويل المراكز التجارية إلى مسارات رياضية، تشجع جميع فئات المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط بكل راحة وأمان خلال الفترة الصباحية طيلة شهر أغسطس".

وتابع سموه: "مبادرة مجتمعية جديدة تنطلق من قلب المراكز التجارية في دبي.... الفكرة بسيطة... والرسالة واضحة.. من يمشي نحو صحته... يمشي مع دبي نحو مستقبلها".