الامارات | أمطار مختلفة الشدة على الدولة خلال الايام المقبلة ‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أنه نتيجة لتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد خط الالتقاء المداريITCZ وتحركه من الجنوب بإتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار ومع وجود الجبال الشرقية تتكون السحب الركامية المحلية شرقاً وجنوباً.

وذكر أن الطقس المتوقع خلال الفترة من يوم غد الجمعة إلى الإثنين المقبل هو وجود فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وقد يصاحبها سقوط حبات البرد الصغيرة والبرق والرعد أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحرعمان.