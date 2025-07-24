الامارات | "المعاشات": صرف معاشات التقاعد لشهر يوليو غداً الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو الجاري غداً الجمعة، حيث سيتم إيداع معاشات المتقاعدين والمستحقين في حساباتهم البنكية.

تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر838,506,089.76 درهم، مقارنة بنحو 794,520,346.03 درهم عن شهر يوليو من العام الماضي 2024، بزيادة قدرها 43,985,743‬ درهم.

ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 50,080 متقاعد ومستحق، مقارنة بنحو 48,199 عن نفس الشهر من العام الماضي 2024، بزيادة قدرها 1,881 مستفيد.

يجدر بالذكر أن النفقات المصروفة تشمل المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.