الامارات | «البرنامج الدولي للقيادات الصحية» يشيد بالنموذج الصحي الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد «البرنامج الدولي للقيادات الصحية» بالنموذج الصحي الإماراتي وما يتضمنه من بنى تحتية رقمية، وتشريعات مرنة، ونظم جودة متقدمة، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون والزيارات التي تسهم في إرساء بيئة دولية تشاركية لبناء مستقبل صحي أفضل للمجتمعات.

جاء ذلك خلال استقبال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، وفداً دولياً زائراً، ضم المشاركين في فعاليات «البرنامج الدولي للقيادات الصحية» المنعقد حالياً في الدولة، بتنظيم من مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وذلك بحضور وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، وعدد من المسؤولين.

واستهدفت الزيارة تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، والاطلاع على أبرز مشاريع التحول الرقمي واستراتيجيات الابتكار في الخدمات الصحية.

واطلع الوفد الزائر على التجارب الرائدة لدولة الإمارات في الصحة العامة، والتحول الرقمي في الخدمات الصحية والصحة الوقائية، وربط الرعاية الصحية بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن زيارة وفد من البرنامج الدولي للقيادات الصحية، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، يعكس الثقة العالمية بتطور الاستراتيجيات الصحية التي تنتهجها دولة الإمارات، وبناء شراكات استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، وتؤكد نجاح نموذجنا الوطني الذي يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجيات الدولة التي جعلت من قطاع الصحة ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة.