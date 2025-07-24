الامارات | «شرطة دبي» تُطلق بودكاست «متعافي» للتوعية من آفة المخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اليوم، أولى حلقات سلسلة بودكاست «متعافي»، الهادفة إلى التوعية بمخاطر آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتأثيراتها في الأسرة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.

البودكاست الذي تدير حواره مهرة المرزوقي، وتُبث أولى حلقاته عبر قناة شرطة دبي على «اليوتيوب»، يستضيف أباً مكلوماً بفقدان ابنه جرّاء جرعة زائدة، فيروي بحسرة كيف حوّلت المخدرات حياة العائلة إلى كابوس، وكيف أنه لم يكن يتخيل أو يصدق يوماً «أن يضع ابنه في القبر».

وأكد نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العقيد الدكتور سعود الرميثي، أن البودكاست توعوي إنساني، مشيراً إلى أنه يُسلّط الضوء عن كثب على قصص حقيقية في المجتمع، سواء كانت نتائجها وخيمة ومأساوية، أو انتهت برحلة تعافٍ للمتعاطي عبر الاستفادة من المادة (89) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تفتح باب أمل للمتعاطين للحصول على فرصة للعلاج دون تبعات قانونية.

وأكدت مهرة المرزوقي أن الحلقة الأولى تحمل عنوان «صرخة ألم ونداء»، تنقل قصة أبٍ مكلومٍ فقد ابنه جرّاء جرعة زائدة، حيث يتحدث عن تفاصيل حياة نجله، والأسباب التي أوصلته إلى هذه النهاية المأساوية، ويوجه رسالة إلى جميع أولياء الأمور لحماية أبنائهم من تجار ومروّجي المواد المخدرة ورفقاء السوء، وبيّنت أن تفاصيل الحلقة تتضمن لحظات عاطفية جرّاء الفقدان المُفجع للأب وللأسرة بأكملها.

وفي الحلقة الأولى يسرد الأب - الذي اختارت له شرطة دبي اسم (أبوعمر) حفاظاً على خصوصية أسرته - بداية تعاطي ابنه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي كانت نتيجة مرافقته رفقاء السوء، وما تلا ذلك من مراحل وتبِعات انتهت بالخبر الصادم بإعلان وفاته جرّاء جرعة زائدة، ويمكن متابعة جميع ما ينشر عبر بوكاست التعافي عبر وسمي «#بودكاست_متعافي»، و«#recoveredpodcast»، على مواقع التواصل الاجتماعي.