الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

طالب سائقون على الشارع المؤدي من مطار زايد الدولي إلى منطقة مصفح في أبوظبي، بالنظر في رفع سرعة الطريق من 100 كم إلى 120 كم، مشيرين إلى أن الطريق يعد من الطرق الخارجية الحيوية السريعة، لافتين إلى أن رفع السرعة سيسهم في انسيابية الحركة بشكل أكبر وتقليص المدة الزمنية.

درّاجات

شكا مرتادون لممشى «كايت بيتش» بمنطقة جميرا في دبي، قيام فئة من الشباب بقيادة درّاجات كهربائية (سكوترات) على مسار المشاة بسرعات عالية، ويتسابقون في ما بينهم، خصوصا بالفترة المسائية في أيام نهاية الأسبوع، معربين عن استيائهم وعدم قدرتهم على ممارسة رياضة المشي، وخوفهم من حدوث حوادث اصطدام في ما بينهم، على الرغم من وجود مسار خاص بالدراجات الهوائية والكهربائية، لذا يطالبون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

فنادق

أعرب سكان في الدولة عن استيائهم من جراء ارتفاع أسعار الفنادق والمنتجعات في بعض الإمارات الشمالية، مقارنة بأسعارها في إمارات أخرى في الوقت الحالي، خصوصاً للعائلات التي تريد قضاء العطلة الصيفية داخل الدولة، مطالبين بتقديم عروض جاذبة ومخفضة تزامناً مع الإجازة المدرسية.

رادار

قال سائقون على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، الممتد من أبوظبي باتجاه الغويفات، إن سرعة الطريق 160 كم، مشيرين إلى أنه تم تغيير سرعة الطريق من جسر قطار الاتحاد باتجاه أبوظبي إلى 140 كم، لافتين إلى أن أغلب السائقين يتعرضون لمخالفات السرعة، لذا يطالبون الجهات المعنية بوضع علامات أرضية تتمثل في الخطوط الحمراء لتنبيه السائقين إلى ذلك.

