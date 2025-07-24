الامارات | 13 مليون مستخدم لمركبات الأجرة بعجمان في 6 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت هيئة النقل في عجمان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مستخدمي مركبات الأجرة، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد الركاب 13 مليوناً و396 ألفاً و248 مستخدماً، مقارنةً بـ12 مليوناً و803 آلاف و214 مستخدماً خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 4.63%. كما ارتفع عدد الرحلات التي تم تنفيذها عبر مركبات الأجرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى ستة ملايين و698 ألفاً و124 رحلة، مقارنةً بستة ملايين و401 ألف و608 رحلات خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة مماثلة بلغت 4.63%.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، المهندس سامي علي الجلاف: «إن هذه الأرقام تعكس النمو المتواصل في قطاع النقل في إمارة عجمان، وتؤكد فاعلية السياسات والخطط التشغيلية التي تنفذها الهيئة لتلبية احتياجات الجمهور وتوفير خدمات نقل آمنة وفعالة، ونواصل العمل على تطوير خدمات الأجرة وتحسين تجربة المستخدم، من خلال تعزيز جودة المركبات ورفع كفاءة السائقين واستخدام التقنيات الذكية في إدارة الأسطول».

وأضاف: «مركبات الأجرة في عجمان مجهزة بمواصفات تعزز راحة وأمان الركاب، منها تزويدها بأجهزة تتبع ذكية لضمان دقة الرحلات وسلامة المستخدمين، وتوفير نظام دفع إلكتروني متكامل».