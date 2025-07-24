لجان التحكيم تنتهي من تقييم مشاركات المزرعة النموذجية في «ليوا للرطب»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت لجان التحكيم في مهرجان ليوا للرطب من عمليات تقييم المشاركات المتقدمة لمسابقة المزرعة النموذجية والتي انطلقت مع بداية المهرجان، وإغلاق باب المشاركة في المسابقة، وذلك تمهيداً لإعلان نتائج الفائزين في المراكز الأولى خلال حفل توزيع جوائز اليوم الختامي للمهرجان.

وتمثل مسابقة المزرعة النموذجية، التي أطلقتها اللجنة المنظمة ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب، تحدياً خاصاً لكبار المزارعين في منطقة الظفرة، يحرص من خلالها كل مالك مزرعة على تحقيق متطلبات المشاركة للفوز بالمراكز الأولى، واعتلاء منصة التتويج، نظراً لما تمثله من مكانة لدى أصحاب المزارع.

وتهــدف مسابقة المزرعة النموذجية إلى تحــفيز المــزارعين لتحــسين ممارســاتهم الزراعيــة، والحفــاظ على الاســتدامة البيئيــة والاقتصاديــة، كمــا تشــمل أهــداف المســابقة تحــسين الكفــاءة والإنتاجيــة، والتوعيــة البيئيــة، وتكريــم النمــاذج الناجحــة التي تطبــق أفضــل الممارســات الزراعيــة بمنطقــة الظفــرة، بالإضافــة إلى الاهتمــام بالمــزارع ونشــر ثقافــة ترشــيد استهلاك الميــاه ونظافــة المزرعــة، وغيرهــا مــن المعــايير التي تســهم في تطويــر قطــاع الزراعــة.

تتكون المسابقة من 3 فئات خصصت لها اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة بقيمة مليونين و250 ألف درهم، موزعة على النحو التالي: (فئة المحاضر الغربية 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم، فئة المحاضر الشرقية 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم، فئة مزارع مدن الظفرة 5 جوائز بقيمة 750 ألف درهم).

تطورات عديدة

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف درهم، والمركز الثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 120 ألف درهم، والرابع على 90 ألف درهم، والخامس على 60 ألف درهم. ويحرص أشهر المزارعين في منطقة الظفرة على المشاركة في مسابقة المزروعة النموذجية، نظراً لما تمثله من أهمية بين أصحاب المزارع، وقد شهدت المسابقة منذ انطلاقها في الدورة العاشرة العديد من التطورات التي ساهمت في أن تكون محط أنظار أصحاب المزارع، ويسعى الجميع للمشاركة فيها، والحرص على اعتلاء منصة التتويج في أحد المراكز الخمسة الفائزة في كل فئة.

وتشترط اللجنة المنظمة عدداً من المعايير اللازمة للمشاركة في مسابقة المزرعة النموذجية، ومنها ألا تقل مساحة المزرعة المراد المشاركة بها عن 15 دونماً، وأن تشتمل المزرعة على النخيل، وغيرها من الأشجار، بما يتماشى مع مساحة الأرض.

وتتمثل معايير تقييم المزرعة النموذجية بالنظافة العامة للمزرعة، استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، الالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، وأن تكون المزرعة مُحدّدة بسور وبوابة.

معايير المشاركة

مواعيد النضج ومعدلات الإنتاج

تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليل «أصناف الرطب في إمارة أبوظبي»، والذي يعد مرجعاً شاملاً لأبرز أصناف الرطب في الإمارة، ويتضمن 61 صنفاً، ويعتبر مرجعاً علمياً وعملياً لمزارعي النخيل، ويأتي إصداره تزامناً مع انطلاق الدورة الــ ـ21 لمهرجان ليوا للرطب 2025 للترويج له ضمن مشاركة الهيئة في المهرجان، لتعميم الفائدة على المزارعين والزوار والمهتمين بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وأكد المهندس أحمد الكعبي، مدير قسم تنمية النخيل بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الدليل يتضمن 61 صنفاً من أصناف الرطب، موزعة حسب خصائصها البيئية والجغرافية، حيث يشمل أصنافاً مناسبة للمناطق الجافة، وأخرى تجود في المناطق الساحلية ذات الرطوبة العالية. كما يقدم الدليل معلومات تفصيلية حول مواعيد النضج، معدلات الإنتاج، والمواصفات المميزة لكل صنف، بالإضافة إلى التوصيات الزراعية لتحسين الإنتاجية.

ومن بين الأصناف البارزة التي يتضمنها الدليل صنف «الفرض» الذي يتميز بانتشاره في إمارة أبوظبي، وتحديداً في منطقة العين، ويعتبر من الأصناف التجارية، ويستهلك في مرحلة الرطب والتمر، بالإضافة إلى صنف «الدباس»، والذي يعد من الأصناف التجارية، وتجود زراعته في البيئات الجافة مثل منطقة الظفرة.

وصنف «النغال» الذي يعد من الأصناف المبكرة ذات القيمة الاقتصادية العالية، والذي غالباً ما يستهلك في مرحلة الرطب.