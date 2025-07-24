للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي قمة التصنيف العالمي لأكثر المدن أماناً في منتصف عام 2025، الأمر الذي يعزّز مكانتها المتقدمة للمرة التاسعة عالمياً، حيث تحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، يعيشون على أرضها في بيئة تنعم بالأمن والأمان وجودة الحياة العالية، وذلك بحسب تقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو».

وسجلت مدينة أبوظبي درجة أمان 85.2 من أصل 100 نقطة، الأمر الذي يبرز جهودها المستمرة في تعزيز بيئة الأمن والأمان والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أرضها، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ ريادتها العالمية.

يشار إلى أن تفوق الدول التي تحتل قمة هذا المؤشر، في الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار، يسهم بشكل فعّال في جعلها وجهات جذّابة للسياح والمغتربين، إضافة إلى أنه يمكن إرجاع نجاحها إلى التطبيق الفعّال للقانون، واستقرار الأوضاع السياسية وسياسات الأمن الشاملة.

وبحسب مؤشر الجريمة والأمان التابع لـ«نامبيو»، سجلت مدينة أبوظبي أقل معدل جريمة بـ11.25 نقطة، الأمر الذي يجعلها في المركز الأول عالمياً، ويعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

فيما جاءت براغ، جمهورية التشيك في المركز الثاني عالمياً بـ24.61 نقطة، وحلّت في المرتبة الثالثة بكين، الصين بـ25.37، وتلتها سيدني، أستراليا بـ34.22 نقطة.

وجاءت في المركز الخامس برلين، ألمانيا بـ44.61 نقطة، وحلّت في المرتبة السادسة نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية بـ 51.05 نقطة.

بينما جاءت في المركز السابع عالمياً لندن، المملكة المتحدة بـ 55.34 نقطة، وحلّت في المركز الثامن عالمياً دلهي، الهند بـ 59.02، وحلّت في المرتبة التاسعة عالمياً ريو دي جانيرو، البرازيل بـ 75.24 نقطة.