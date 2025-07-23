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الامارات | الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزي في ضحايا غرق قارب

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزي في ضحايا غرق قارب 1/2
  • الامارات | الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزي في ضحايا غرق قارب 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية فيتنام الاشتراكية في مقتل وإصابة العشرات من ركاب قارب غرق في خليج هالونغ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة فيتنام ولشعب فيتنام الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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