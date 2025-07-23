الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.
كما بعث كل من سمو أولياء العهود ونواب الحكام في عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، برقيات مماثلة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

 

