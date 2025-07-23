الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

طالب سائقون في أبوظبي مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» بإعادة النظر في تثبيت هامش السرعة على شارع الشيخ زايد بن سلطان، مشيرين إلى أن المركز يعتزم تطبيق نظام لوحات السرعة المتغيرة على الطريق في حالات ساعات الذروة، وأثناء تقلبات الطقس، وعند تنفيذ الأعمال على الطريق، وخلال الفعاليات، لافتين إلى أن هذا الأمر سيتسبب في تعرض البعض لمخالفات الرادار.

إطارات

شكا البعض انتشار بقايا الإطارات على الطرقات العامة، خصوصاً الخارجية منها، وتسببها في حوادث مرورية وارتباك، نتيجة إهمال بعض السائقين استبدال الإطارات القديمة بأخرى حديثة تحافظ على سلامتهم وسلامة الطريق، مطالبين بتكثيف الحملات المرورية على الشاحنات، خصوصاً في هذه الفترة.

خطر

لوحظ في الفترة الأخيرة قيام أصحاب شقق في مناطق عدة بالدولة بترك أبنائهم الصغار يلعبون في المساحات بين البنايات التي يقطنونها، وبين الطرق الرئيسة، من دون وجود رقيب معهم، وهذا في حد ذاته يشكل هاجس خطرٍ للسائقين، خصوصاً أن هذا الأمر يكثر في فترة الإجازة الصيفية، مطالبين بتوعية المجتمع بمخاطر هذه التصرفات.

سباحة

شكت قارئة قلة حمامات السباحة المخصصة للسيدات في أبوظبي، فضلاً عن ارتفاع أسعارها بشكل كبير بالنسبة للكثيرات، وطالبت الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

أدوية

قال حاملون لبطاقات تأمين صحي إنهم يعانون قيام بعض الشركات المزودة بالتأمين بتغطية أدوية معينة فقط، ولا تشمل الأدوية المماثلة لها من شركات أخرى، مشيرين إلى أنه في حال أخذ الأدوية من شركات أخرى يتحمل المريض الدفع والكلفة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

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