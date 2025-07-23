19 برنامجاً أكاديمياً تطرحها «جامعة الفجيرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكدت جامعة الفجيرة جاهزيتها لانطلاق العام الأكاديمي المقبل 2025-2026، بطرح 19 برنامجاً علمياً متخصصاً، بينها 15 برنامجاً في درجة البكالوريوس، و4 برامج في الماجستير، تم تصميمها جميعاً بما يلبي احتياجات أجندة التنمية الوطنية، ويواكب متطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، إن الجامعة، وهي تطرح هذه البرامج العلمية والتطبيقية المتخصصة، إنما تترجم توجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره استثماراً في المستقبل، مؤكداً اعتزاز الجامعة بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وحرصه على أن تكون الجامعة منارة أكاديمية ومركزاً للإشعاع الحضاري والفكري على مستوى إمارة الفجيرة والدولة والمنطقة، من خلال منظومة متكاملة لجودة الأداء الأكاديمي تستند إلى بنية تحتية حديثة تهيئ بيئة تعليمية تواكب العصر وتستشرف المستقبل، وتكسب الطالب مهارات علمية وتقنية تفتح أمامه آفاقاً واسعة في سوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة تتطلب من مؤسسات التعليم العالي مواكبتها والتعامل معها.

وأضاف: «إن جامعة الفجيرة دشنت استراتيجية أكاديمية متطورة، ترتكز بصورة أساسية على معايير الجودة الشاملة في البرامج المطروحة، وأعضاء هيئات التدريس، والمرافق التعليمية، والمختبرات، ومصادر التعليم، والبنية التحتية الرقمية التي توظف أدوات الذكاء الاصطناعي في جميع مرافقها، بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي الدولي للبرامج».

وأوضح الدكتور الجاسم أن الجامعة تواصل جهودها واستعداداتها لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، من خلال تطوير شامل للبرامج الأكاديمية في كلياتها الخمس، والمتمثلة في كليات طب الأسنان والعلوم الصحية والتي تطرح برامج بكالوريوس في جراحة الأسنان، بكالوريوس الصيدلة، وبكالوريوس العلوم في التمريض، بالإضافة إلى دبلوم مساعدي أطباء الأسنان المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات (NQC)، وبرنامج تدريب أطباء الامتياز المعتمد من المعهد الوطني للتخصصات الصحية (NIHS)، فيما تطرح كلية الهندسة والتكنولوجيا برامج بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي في تخصصات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، الشبكات وأمن المعلومات، علم البيانات، بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في تخصص الأمن السيبراني، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية في تخصصات الذكاء الاصطناعي، الإلكترونيات والاتصالات، القوى والطاقة المتجددة، وماجستير العلوم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

برامج متنوعة

تطرح كلية القانون برنامج البكالوريوس في القانون، في حين تطرح كلية إدارة الأعمال بكالوريوس في إدارة الأعمال، والماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في ريادة الأعمال.

وتندرج تحت كلية الآداب والإنسانيات برامج، منها: بكالوريوس الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة، بكالوريوس الآداب في علم النفس، بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، وماجستير في علم الاجتماع.