الامارات | "نافس" يفتح باب التسجيل للمواطنين في برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي" لخريف 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برنامج "نافس" عن فتح باب التسجيل في البرامج الصحية لخريف 2025 ضمن برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي"، الذي يستهدف إعداد 10 آلاف مواطن ومواطنة من حملة شهادة الثانوية العامة فما فوق خلال خمس سنوات وتأهيلهم للعمل في القطاع الصحي بالدولة في مختلف المجالات الصحية، وذلك بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية رائدة، تؤهلهم للعمل في القطاع الصحي بالدولة.

ودعا المواطنين المستهدفين الذين لديهم الرغبة بالانضمام إلى القطاع الصحي، إلى الإسراع بالتسجيل في البرنامج، والاستفادة من المزايا التي يوفرها من حيث المنح الدراسية الممولة بالكامل والمكافآت المالية المرتبطة بالمعدل التراكمي والتي تصرف نهاية كل فصل دراسي.

ويمكن للمواطنين الراغبين بالانضمام إلى البرنامج ضمن التخصصات المطروحة، تسجيل طلباتهم من خلال روابط التسجيل المتاحة في منصة "نافس" أو عبر المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي التي تتمثل في كليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، وجامعة الخليج الطبية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة دبي الطبية، وكلية ليوا، وجامعة أبوظبي، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وجامعة العين، وجامعة عجمان، وجامعة الفجيرة.

وفي هذ الإطار قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن "برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي" يعكس توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تمكين الكوادر الاماراتية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية البرنامج في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ما يسهم في بناء قاعدة وطنية متخصصة تواكب تطلعات الدولة في تطوير منظومة صحية متقدمة ومستدامة.

من جانبه، قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإمارتية "يُعدّ برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي" ركيزة أساسية في جهود تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط الفاعل في أحد أكثر القطاعات أهمية وحيوية، وهو القطاع الصحي. ويعكس الإقبال المتزايد على البرنامج وعي المواطنين بأهمية هذه الفرصة النوعية، التي تضمن لهم مساراً مهنياً مستقراً، وتفتح أمامهم المجال للإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتتراوح البرامج المطروحة بين البرامج الأكاديمية والتخصصية، وتشمل برامج البكالوريوس تخصصات في علوم المختبرات الطبية، والخدمات الطبية الطارئة، والتمريض، وعلوم التصوير التشخيصي الطبي، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وتقنية التخدير، والقبالة، بينما تشمل برامج الدبلوم، دبلوم فنّي الصيدلة، ودبلوم فني متقدم في الطوارئ الطبية، ودبلوم مساعد طب الأسنان، ودبلوم فني مختبر ودبلوم مساعد الرعاية الصحية.

واستفاد من برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي" منذ اطلاقه في العام 2022 أكثر من 3 الاف مواطن حيث يعد هذا البرنامج أحد النماذج الرائدة التي تجمع بين التأهيل الأكاديمي والدعم المهني، كما يجسّد التعاون البنّاء بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس والقطاع الصحي الخاص وذلك في ضوء مواصلة تمكين الكوادر الإماراتية الراغبة بالانضمام الى القطاع الصحي الخاص لا سيما من خلال “عقد عمل مواطن دارس"، الذي يشكل أداة فعّالة لضمان الأمان الوظيفي والاستقرار المهني للطالب منذ الانطلاق في رحلته التعليمية، وحتى انخراطه الفعلي في بيئة العمل".

يذكر أنه يوجد حالياً 758 طالباً في مختلف الجامعات ممن لديهم "عقد عمل مواطن دارس"، ما يعني أنهم ضمنوا طريقهم إلى سوق العمل، حيث يتيح هذا النوع من العقود للطلبة الإماراتيين المسجلين في التخصصات الصحية فرصة التوظيف المبكر لدى منشآت القطاع الصحي الخاص.

ويتم إبرام هذا النوع من العقود مع المنشأة بعد اجتياز المقابلات الشخصية، ما يضمن للطالب دخلاً شهرياً لا يقل عن 4 آلاف درهم، إضافة إلى تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة بالدولة، ودفع الاشتراكات التقاعدية بانتظام، ويستمر هذا العقد حتى بعد التخرج، ليتحول الطالب تلقائياً إلى موظف دائم في المنشأة المتعاقد معها وفي مجال تخصصه، خاضعاً لقانون تنظيم علاقات العمل، ما يعزز من استقرار المسار المهني للخريجين ويكرّس دورهم في دعم منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

ويدعم برنامج "نافس" 13برنامجاً أكاديمياً، منها 8 برامج بكالوريوس و5 برامج دبلوم، وتعتمد مدة الدراسة على نوع المسار وسياسة كل مؤسسة تعليمية، حيث يتراوح معدل سنوات الدراسة التقريبي لبرامج البكالوريوس بين 4 سنوات و4 سنوات ونصف، بينما تبلغ مدة دراسة برامج الدبلوم التخصصية سنتين