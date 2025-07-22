الامارات | نشاط الرياح المثيرة للغبار.. أمطار متوقعة وارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، سقوط أمطار على بعض مناطق الدولة، خلال الأيام المقبلة ، مع ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، وتكون سحب ركامية شرقاً وتشكل الضباب مع رياح مثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز للطقس المتوقع الأربعاء، أن يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية ، وانخفاض في درجات الحرارة على السواحل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار خاصة غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويستمر الطقس دون تغيير يوم الخميس المقبل، حيث يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع المركز أن يشهد يوم الجمعة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وطقس يوم السبت المقبل، رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار.

وطقس يوم الأحد المقبل رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً – غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار