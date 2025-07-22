الامارات | التقويم الدراسي للعام الأكاديمي 2025-2026 للمدارس الخاصة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن تفاصيل التقويم الدراسي المعتمد للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026 في المدارس الخاصة بالإمارة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان تنظيم سير العملية التعليمية ضمن جدول زمني واضح وشفاف.

وأكدت الهيئة أن جميع المدارس الخاصة في دبي، سواء التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر أو في أبريل، ملزمة بالالتزام بالمواعيد المحددة في التقويم الدراسي المعتمد، بما يشمل بداية ونهاية العام الدراسي، إلى جانب إجازات الشتاء والربيع والصيف، مع ضرورة استيفاء الحد الأدنى من عدد أيام التمدرس، وهو 182 يومًا دراسيًا.

التقويم الدراسي للمدارس الخاصة التي تبدأ في سبتمبر:

بداية العام الدراسي: 25 أغسطس 2025

إجازة الشتاء: تبدأ في 15 ديسمبر 2025 وتُستأنف الدراسة 5 يناير 2026

إجازة الربيع: تبدأ في 23 مارس 2026

تستأنف الدراسة في 6 أبريل 2026

تستأنف المدارس التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم الدراسة في 13 أبريل 2026

نهاية العام الدراسي: 26 يونيو 2026

عدد أيام التمدرس: 182 يوماً

التقويم الدراسي للمدارس الخاصة التي تبدأ في أبريل:

بداية العام الدراسي: 7 أبريل 2025

إجازة الصيف: تبدأ في 30 يونيو 2025

استئناف الدراسة بعد الصيف: 25 أغسطس 2025

إجازة الشتاء: تبدأ في 15 ديسمبر 2025، وتُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026

نهاية العام الدراسي: 31 مارس 2026

عدد أيام التمدرس: 182 يوماً

وأوضحت الهيئة أن المدارس ستقوم بإبلاغ أولياء الأمور بصورة مبدئية بجميع العطل والإجازات الرسمية، مثل الأعياد الدينية واليوم الوطني، على أن تتم إعادة تأكيد هذه التواريخ لاحقاً بعد صدور الإعلان الرسمي من قبل حكومة دولة الإمارات.

كما دعت الهيئة أولياء الأمور إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لها، حيث يمكنهم الاطلاع على التقويم الأكاديمي الخاص بكل مدرسة من خلال دليل البحث عن المؤسسات التعليمية المتاح على المنصة، وذلك عبر النقر على اسم المدرسة المطلوبة للحصول على التفاصيل الدقيقة.

وتؤكد هيئة المعرفة أن هذا التنظيم يعكس حرصها على توفير بيئة تعليمية مستقرة ومتوازنة، تتيح للطلبة وأولياء أمورهم التخطيط المسبق للعام الدراسي، وتعزز من جودة التجربة التعليمية في مدارس دبي الخاصة.