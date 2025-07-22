مرافق دبي الترفيهية الداخلية.. عالم من التجارب والمغامرات العائلية

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل حملة #وجهات_دبي الصيفية 2025 تسليط الضوء على أبرز الوجهات الترفيهية عالمية المستوى والتي تنبض بالحيوية خلال موسم الصيف.

وتزخر دبي بمجموعة متميزة من مرافق الترفيه الداخلية التي توفر تجارب عائلية استثنائية، لاسيما خلال العطلات الصيفية.

وتجمع هذه الوجهات بين الراحة، والتعلم، والمغامرة، في بيئة آمنة ومكيّفة، تجعل من دبي خياراً مثالياً للعائلات الباحثة عن أنشطة ممتعة لأطفالها ومتنفس للهروب من حرارة الصيف.

ومن بين هذه الوجهات يأتي «سكي دبي» الوجهة الثلجية، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتقع في «مول الإمارات»، وتوفر فرصة التزلج على أحد أطول منحدرات التزلج الداخلي في العالم بامتداد يزيد على 1300 قدم، وتضم الحديقة الثلجية والمخيمات الصيفية للأطفال، وتتيح تجربة لقاء طيور البطريق.

وتعد «كيدزانيا» وجهة تعليمية ترفيهية في «دبي مول»، تتيح للأطفال بين 2 و16 عاماً خوض تجارب تحاكي أكثر من 40 مهنة حقيقية، ضمن مدينة مصغرة تجمع بين اللعب والتعلُّم.

ومن أهم تلك الوجهات، تأتي «دبي باركس آند ريزورتس» لتقدم لزوارها العديد من التجارب المذهلة لأنها المكان الوحيد الذي يجمع بين مدن الملاهي، والسينما، ومتعة الرياضة.

ومن بين الوجهات أيضاً «آي إم جي .. عالم من المغامرات»، وهي أكبر مدينة ملاهي داخلية في دبي، ومن الأكبر عالمياً، وتضم ستة عوالم من المغامرات تحت سقف واحد، على مساحة تزيد على 1.5 مليون قدم مربع، في سيتي أوف أرابيا، وتتسع للترحيب بأكثر من 20,000 زائر يومياً.

وتضم «ذا جرين بلانيت» (الكوكب الأخضر)، وهي حديقة مغطاة تحاكي الغابات الاستوائية، أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات، مع أنشطة مثل التخييم، والتفاعل مع الحيوانات والزواحف.

ومن بين الوجهات كذلك «دبي أوكواريم وحديقة الحيوانات المائية» ويقع في «دبي مول»، ويُعد من أكبر الأحواض المعلقة عالمياً، ويضم أكثر من 140 نوعاً من الأسماك، إلى جانب نفق شفاف يوفر تجربة مبهرة.

ومن بين الوجهات «أولي أولي (Oli Oli)»، وهو مركز تعليمي تفاعلي يضم معارض مبتكرة لتعزيز فضول الأطفال وتطوير مهاراتهم من خلال اللعب، مثل معرض الهواء، والسيارات، وحديقة المستقبل.

أما «ماجيك بلانيت» وهو وجهة ترفيهية داخلية شهيرة، فقد يوفر ألعاباً تناسب مختلف الأعمار، وتتواجد بمراكز تجارية عدة في دبي.

وتتيح «أدفنتشر إتش كيو»، وهي وجهة لمحبي التحدي والمغامرة، تجارب تسلق الجدران، والمشي على الحبال، والتزلج، والترامبولين، في بيئة داخلية آمنة.

ومع توفر عشرات الوجهات الأخرى المصمّمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أفضل المدن في العالم للعيش والزيارة؛ بفضل ما تقدمه من خيارات ترفيهية صيفية تجمع بين المتعة والتعليم، وتناسب كل أفراد الأسرة.