انخفاض بدرجات الحرارة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصةً على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:37 والجزر الأول عند 07:21 .

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:29، والمد الثاني عند الساعة 18:52 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:09 .