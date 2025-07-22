الامارات | تعرف إلى.. ضوابط الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد ومنافذ البيع المعتمدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة العام الدراسي المقبل 2025-2026، لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانضباط داخل البيئة التعليمية، كما حددت منافذ بيع معتمدة لتوفير الزي المعتمد بمختلف تصاميمه ومقاساته.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل مرحلة دراسية، مع الحفاظ على نظافته وأناقته خلال اليوم الدراسي. كما شددت التعليمات على ضرورة ارتداء أحذية مدرسية سوداء اللون، مسطحة ومغلقة، إلى جانب جوارب بيضاء، وذلك بما يتناسب مع قواعد الانضباط والالتزام بالهوية المدرسية.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالزي الرياضي خلال الحصص المخصصة، بحسب الجدول الدراسي المعتمد، والتنبيه على ارتدائه بشكل منتظم، مع السماح بارتداء العباءة لطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية بشكل اختياري خارج الصفوف، شريطة أن تكون باللون الأبيض أو الأسود، مع “الشيلة” أو “الكُلية” المطابقة للزي الرسمي.

وتضمنت الضوابط التشديد على عدم استخدام مستحضرات التجميل أو طلاء الأظافر داخل المدرسة، وضبط طول الشعر وتسريحاته بما يتناسب مع القيم المجتمعية المحلية، وأن يكون لونه طبيعيًا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التدقيق المستمر على مدى الالتزام بهذه الضوابط من قِبل الإدارات المدرسية، مع إخطار أولياء الأمور في حال وجود أي مخالفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن الزي المدرسي الموحد سيكون متوفرًا في عدد من المنافذ المعتمدة، في مختلف إمارات الدولة للطلبة في مختلف مراحل التعليم.

وتركز الوزارة من خلال تلك التحديثات على خلق بيئة مدرسية منظمة وآمنة، تعزز من تركيز الطلبة وتحفّز على التعلم في أجواء منضبطة ومنسجمة مع الهوية الإماراتية.