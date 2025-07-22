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«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

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«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. 
وقال «المركز» في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. #The_highest_temperature recorded over the country today is 49.6 °C in Mezaira (Al «Dhafra region) at 15:00 UAE Local time.

 

 

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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