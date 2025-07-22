الامارات | «صحة دبي» تستقبل مشاركين في «البرنامج الدولي للقيادات الصحية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت هيئة الصحة في دبي وفداً يضم 20 من القيادات الصحية من دول العالم المختلفة، يشاركون في «البرنامج الدولي للقيادات الصحية» الذي يُنظّمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تبادل أفضل الممارسات الصحية العالمية، وتعزيز الشراكات المعرفية بين المؤسسات.

واطلع الوفد الزائر على تجربة دبي الرائدة في تطوير القطاع الصحي، وما حققته من إنجازات نوعية على مستوى الاستدامة وجودة الرعاية الصحية، ما يعكس المكانة العالمية المتقدمة التي باتت تحتلها الإمارة في مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة، وأبرز ملامح التحول المؤسسي الذي تشهده المنظومة الصحية في دبي، واستراتيجية القطاع الصحي في الإمارة، إلى جانب منظومة حماية الصحة العامة وآليات الوقاية والتصدي للأوبئة.

وتعرّف الوفد إلى آليات التنظيم الصحي المعتمدة في دبي، والمعايير والسياسات الصحية المتطورة، التي تعكس نهج الهيئة ورؤيتها المستقبلية في تنظيم المهن والمنشآت الصحية في الإمارة، واطلع على النظام المتكامل للتأمين الصحي، والتمويل المستدام الذي يسهم في ضمان استمرارية الخدمات وكفاءتها المالية، وشاهد عرضاً متخصصاً حول نتائج المسح الصحي للأسر في دبي، ودور البيانات الدقيقة في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التخطيط القائم على التحليل والبحث العلمي.

كما قام الوفد الزائر بجولة ميدانية في مركز الكوارث والأزمات التابع للهيئة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول منظومة إدارة الطوارئ الصحية، والجهود التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الاستجابة القصوى للكوارث والأزمات، والإمكانات المتطورة التي يمتلكها المركز.

وأكّد المدير العام للهيئة الدكتور علوي الشيخ علي، أن الهيئة تبذل جهوداً متواصلة لبناء منظومة صحية متكاملة تواكب طموحات دبي، وتعزز جاهزيتها للمستقبل، وهو ما يُمثّل أولوية متقدمة في أجندة حكومة الإمارة.