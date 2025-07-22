الامارات | مركز جديد لتدريب وترخيص السائقين في «الروية 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مركزاً جديداً لتعليم قيادة المركبات وتقديم خدمات تدريب وترخيص السائقين في منطقة «الروية 3» بالقطاع رقم (5)، في إطار توجهاتها لتعزيز جودة خدماتها وتقريبها من سكان الإمارة في مختلف المناطق، من خلال مركز فيرست للسواقة، وتوفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة المقدمة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأكدت الهيئة أن افتتاح «مركز فيرست للسواقة» في منطقة «الروية 3»، جاء ليعزز عدد منافذ الخدمة التي تقدم من خلالها خدمات ترخيص السائقين للمتعاملين، حيث يعدّ المركز الجديد الموقع رقم 28 من مواقع تقديم الخدمة في الهيئة، كما يعدّ إضافة مميزة في مجال تعليم قيادة السيارات، تتوافق مع توجهات حكومة دبي وطموحات هيئة الطرق والمواصلات في تبسيط وتسهيل تقديم الخدمة للمتعاملين.

وحرصت الهيئة و«مركز فيرست للسواقة» على أن يتم ترخيص المركز الجديد بحُلّة جديدة، وبمعايير تستجيب لتطلعات المتعاملين، سواء من حيث المظهر العام أو المرافق والتجهيزات التي يوفرها المركز.

وقد بدأ المركز الجديد تقديم خدماته، من إنجاز معاملات فتح الملفات المرورية، والتدريب، والفحص النظري والعملي، وإصدار رخصة القيادة لفئة الدراجات النارية والمركبات الخفيفة بناقل حركة يدوي وآلي، وتقديم المحاضرات النظرية، على أن يتم توسيع خدماته في القريب العاجل، لتشمل فئات المركبات الثقيلة والحافلات والأجهزة الميكانيكية، ويقدم المعهد خدماته بشكل دوري من الإثنين إلى الخميس، من السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ويوم الجمعة من السابعة صباحاً إلى 12:30 ظهراً ومن الثانية ظهراً إلى الثامنة مساءً، ويوم السبت من السابعة صباحاً إلى الثامنة مساءً، ويُغلق المعهد يوم الأحد، مع فتحه للتدريب العملي عند الحاجة.