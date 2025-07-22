اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | «قضاء أبوظبي» تعتمد العملة الرقمية لسداد الرسوم

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «قضاء أبوظبي» تعتمد العملة الرقمية لسداد الرسوم 1/2
  • الامارات | «قضاء أبوظبي» تعتمد العملة الرقمية لسداد الرسوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تعتمد العملة الرقمية لسداد الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، بهدف تطوير آليات مصرفية ذكية وحلول مبتكرة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتوفير استخدام في سداد الرسوم القضائية والمعاملات العدلية، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، تصبح دائرة القضاء أول جهة حكومية في المنطقة تعتمد عملة AE Coin الرقمية وسيلة دفع رسمية لسداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية.وتُعد هذه المبادرة محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد الرقمي بالدولة، كما تمثل نقطة انطلاقة لعصر جديد في مجال المدفوعات الرقمية للخدمات الحكومية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا