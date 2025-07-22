نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه شريف محمود عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بمناسبة الذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو.

وحضر الحفل - الذي أقيم في مقر السفارة المصرية في أبوظبي - عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالدولة.

وأكد السفير شريف عيسى، في كلمة له بهذه المناسبة، عمق ومتانة العلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والقائمة على مبادئ الأخوة، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأشار السفير المصري إلى أن الإمارات ومصر تجمعهما علاقات استثنائية تستند إلى المحبة والألفة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي سجلت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية بفضل توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين.

وقال إن العامين الماضيين شهدا تحولات نوعية وكمية في العلاقات بين مصر والإمارات بعدما ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر إلى رقم غير مسبوق بلغ ما يقارب 70 مليار دولار؛ لتحتل بها دولة الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر.

ونوه في هذا الصدد إلى الاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية، وأوضح أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً.