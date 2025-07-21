الامارات | «طرق دبي» تعلن فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث للعام الأكاديمي 2025-2026، الذي يستهدف المواطنين من حَمَلة خلاصة القيد، سواء من خريجي الثانوية العامة أو الطلبة المستمرين في الدراسة الجامعية.

وتوفر الهيئة منحاً للدراسة الجامعية للعام الأكاديمي 2025-2026 للطلبة الإماراتيين المتفوقين في الثانوية العامة.

وتتضمن قائمة المنح 13 تخصصاً جامعياً مستقبلياً.

ويهدف البرنامج إلى دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها أكاديمياً في تخصصات نوعية مرتبطة بمستقبل النقل والتقنيات الذكية، بما يعزز جهودها في استشراف المستقبل وتبني الحلول الابتكارية.

ويشترط في المتقدمين من خريجي الثانوية العامة الحصول على معدل نهائي لا يقل عن 90% أو ما يعادله، فيما يتعين على الطلبة الجامعيين المستمرين في الدراسة أن يكونوا قد حققوا معدلاً تراكمياً لا يقل عن 3.5 من 4.0 حتى نهاية فصل الربيع من العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للطلبة في السنوات الثالثة والرابعة من الدراسة الجامعية، وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم مستوفياً متطلبات القبول في الجامعة، ولائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك وفق شهادة من الجهات المختصة، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 26 سنة، كما يشترط في الذكور إتمام الخدمة الوطنية أو الحصول على إعفاء رسمي، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

ويلزم توقيع عقد الابتعاث من الطالب وولي أمره، الذي يتضمن الالتزام بالحفاظ على معدل فصلي لا يقل عن 3.5 طوال فترة الدراسة، والالتحاق بالعمل في الهيئة لمدة تساوي مدة الابتعاث.

ويغطي البرنامج الدراسة في مجموعة من أبرز الجامعات الوطنية المعتمدة، تشمل: الجامعة الأميركية في الشارقة، الجامعة الأميركية في دبي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام – دبي، جامعة الشارقة، جامعة دبي، جامعة خليفة، جامعة زايد، جامعة الإمارات، كليات التقنية العليا، جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وحددت الهيئة مجموعة تضم 13 تخصصاً مستقبلياً يشملها الابتعاث، أبرزها: بكالوريوس العلوم في الأنظمة الذكية وهندسة الميكاترون، الميكاترونكس والروبوتات، الروبوتات، هندسة الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، هندسة الحاسوب، إدارة الأعمال بتخصص نظم المعلومات وتحليلات الأعمال، الحوسبة ونظم المعلومات، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الهندسة الكهروميكانيكية، الهندسة المدنية، وهندسة وإدارة البناء الرقمي.

أما المستندات المطلوبة للتقديم، فتشمل صورة شخصية، ونسخة من خلاصة القيد والهوية الإماراتية وجواز السفر وشهادة الميلاد، والسيرة الذاتية، وشهادة حسن السيرة والسلوك (بحث الحالة الجنائية)، وشهادة من هيئة الخدمة الوطنية (لفئة الذكور)، وبطاقة أصحاب الهمم للمتقدمين من هذه الفئة، إضافة إلى شهادة الثانوية العامة مصدقة، وشهادة اللغة «آيليتس» أو «إمسات» أو رسالة القبول من الجامعة لخريجي الثانوية، والسجل الدراسي الجامعي، وشهادة استمرارية الدراسة للطلبة المستمرين.

ودعت الهيئة الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى التقديم عبر موقعها الإلكتروني.