الامارات | عيادات الإمارات المتنقلة للقلب تدشن حملة للكشف المبكر في قرى باكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت عيادات الإمارات المتنقلة للقلب، تزامناً مع يوم عهد الاتحاد، حملة للكشف المبكر عن الأمراض القلبية في قرى باكستان، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمسنين والنساء والأطفال، تحت إشراف أطباء الإمارات وباكستان من منتسبي برنامج القيادات الإنسانية الشابة، ويأتي ذلك امتداداً لجهود الإمارات الإنسانية على مستوى العالم.

وتعمل العيادات المتنقلة ضمن منظومة ميدانية متكاملة تُشرف عليها فرق طبية متخصصة، تضم أطباء قلب وأطفال وطب أسرة وصيادلة، إلى جانب ممرضين وفنّيي مختبرات مزودين بجميع المستلزمات الطبية، ويتم تقديم الأدوية والاستشارات مجاناً.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمسيرة 25 عاماً من الجهود الطبية التطوعية الإماراتية في باكستان، ضمن العيادات الإماراتية الباكستانية الميدانية التي استفاد من خدماتها أكثر من مليون مريض ومراجع في باكستان، تحت إشراف فرق طبية إماراتية وباكستانية مشتركة.

وتنفذ المبادرة بالشراكة بين «زايد العطاء» و«مؤسسة بيت الشارقة الخيري»، و«عيادات الإمارات المجتمعية المتنقلة» و«برنامج الإمارات للقيادات الإنسانية الشابة»، في نموذج مبتكر للتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المجال الطبي المجتمعي.

وأكد جراح القلب الإماراتي الرئيس التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء» رئيس أطباء الإمارات الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي، أن تكثيف عمل العيادات يأتي تزامناً مع «عام المجتمع»، ويهدف إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الطبية، لتمكينها من أداء دورها الإنساني في خدمة المجتمعات المتعففة.

وأوضح أن البرنامج الطبي الإماراتي الباكستاني يرتكز على أربعة محاور، تشمل برنامج باكستان للجاهزية، وتدريب الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية، وتشغيل العيادات المتنقلة، وتنظيم ملتقيات علمية لتبادل الخبرات في طب المجتمع، وتأهيل القيادات الطبية الشابة، لضمان استدامة البرامج الصحية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري، سلطان الخيال، تشكيل فرق طبية تطوعية ميدانية وافتراضية من الأطباء الإماراتيين والباكستانيين لتشغيل العيادات المتنقلة في محطتها الحالية بدأت عملها من إقليم السند، موضحاً أن الإمارات سباقة في مجال العمل الإنساني والخيري، باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله.

وأضاف أن خطة عام 2025 تشمل تغطية أكثر من 20 قرية باكستانية، ضمن استراتيجية تشغيلية مستدامة.

وأفادت مديرة برنامج الإمارات للقيادات الإنسانية الشابة، الجوري العجمي، أن العمل جارٍ على توسيع التغطية الجغرافية للعيادات والمستشفى الميداني ليشمل أكبر عدد من القرى، بالتعاون مع الشركاء المحليين.

وعبّـر أهالي القرى الباكستانية عن امتنانهم لجهود الإمارات في تقديم الرعاية الصحية المجانية، مشيدين بجودة الخدمات التي أسهمت في تخفيف معاناتهم. وأكدوا أن هذه المبادرة تُجسّد نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون لكل ذي حاجة.

• 25 عاماً من الجهود الطبية التطوعية الإماراتية في باكستان.