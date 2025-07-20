الامارات | «الفجيرة للموارد الطبيعية» تدشّن «قيّض الخير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية برنامجها الصيفي «قيّض الخير»، في نسخته التاسعة، وسط حضور تجاوز 370 مشاركاً من مختلف فئات المجتمع، تقدمهم الأمهات والأطفال وأصحاب الهمم.

وجاء البرنامج تحت شعار «معاً نحو جيل رقمي يعتز بهويته المجتمعية»، تماشياً مع «عام المجتمع»، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، نحو تمكين الأجيال الصاعدة معرفياً وثقافياً، وترسيخ هويتهم الوطنية.