الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت المحكمة المدنية في دبي بعدم قبول دعوى قضائية أقامها شخص عربي ضد شركة متخصصة في بيع وتصميم أدوات المطاعم والمطابخ، طالباً إلزامها برد 41 ألف درهم، سددها إليها مقابل تصميم وتنفيذ عربة طعام، لكنها لم تلتزم باتفاقها معه.

كما رفضت المحكمة دعوى متقابلة أقامتها الشركة ضد الزبون تطالبه فيها بسداد 27 ألف درهم متبقية في ذمته من ثمن عربة الطعام التي صممتها له ولم يوافق على تسلمها.