أحمد بن سعود المعلا يحضر حفل تخرّج ضباط من كلية الشرطة

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة «البيت متوحد» بأم القيوين، بمناسبة تخرّج عدد من أبناء الوطن ضمن دورة الجامعيين الـ39 في كلية الشرطة.

وضمت قائمة الخريجين الضباط، الملازم مهندس محمد يعقوب بن عمير آل علي، والملازم عبدالله علي بن زايد الكتبي، والملازم أحمد حريف بن حريف المهيري.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا إخوانه الخريجين، وحثّهم على مواصلة البذل والعطاء، وتطوير قدراتهم ومتابعة المستجدات في مجال عملهم، ومواكبة التطورات التي تشهدها مسيرة العمل الشرطي والأمني في مختلف المجالات، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا الغالي. كما حضر الحفل، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار.