أحمد الرئيسي: تجديد الالتزام برسالتنا الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إنه في يوم «عهد الاتحاد» اجتمع القادة المؤسسون، بإيمان راسخ وعزيمة لا تلين، ليخطّوا بأقلام الحكمة أول سطور وثيقة الاتحاد.

وأكد أحمد الرئيسي، في تصريح له بالمناسبة، أنه «في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ننظر إلى هذا اليوم بكل فخر واعتزاز، باعتباره مناسبةً لتجديد الالتزام برسالتنا الوطنية، في صناعة المعرفة، وتمكين الإنسان، وتخريج أجيال على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، تدرك عمق المعنى الذي يحمله (الاتحاد) في وجدان الوطن».

وأضاف: حفظ الله دولتنا، وقيادتنا الرشيدة، وجعل هذا العهد متجدداً في قلوبنا وعقولنا، كما أراده الآباء المؤسسون.