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الامارات | «الوطني للأرصاد»: العين تسجّل أعلى درجة حرارة في الدولة اليوم بـ48.2 مئوية

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  • الامارات | «الوطني للأرصاد»: العين تسجّل أعلى درجة حرارة في الدولة اليوم بـ48.2 مئوية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل المركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة في الدولة، اليوم السبت، حيث بلغت 48.2 درجة مئوية في منطقتي الخزنة بمدينة العين عند الساعة 14:15، وفي منطقة حميم بالظفرة عند الساعة 15:30، وذلك بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويأتي هذا الارتفاع في درجات الحرارة ضمن الأجواء الصيفية الاعتيادية التي تشهدها الدولة، والتي يُتابعها المركز بشكل يومي، في إطار نشراته الدورية وتحذيراته المتعلقة بحالة الطقس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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