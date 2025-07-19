«يقين».. رحلة أمل وشفاء في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

في الطابق الأول من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وتحديداً في قسم الحقن الوريدي، كانت يقين كناكر - ابنة العامين - تجلس على سريرها الأبيض محاطة بألعابها الملونة الصغيرة، فيما حضر كثيرون داخل الغرفة لتوثيق محطّة جديدة في مسار علاجها.

في تلك الرحلة المحفوفة بالأمل، يُصبح اسم الطفلة «يقين» أكثر من مجرد مناداة… إنه رسالة. فالشفاء، وإن كانت تتخلله التحديات، لا يكتمل من دون إيمان راسخ بجدوى الخطوة الأولى. كما يحمل اسمها وعداً ضمنياً بأن الرجاء لا يكون معلّقاً في الهواء، بل يكون مسنوداً بعلم متقدّم، وبدعم إنساني لا يعرف المستحيل.

وهكذا، تتحوّل «يقين» من طفلة تصارع مرضاً جينياً نادراً، إلى رمز صغير لقوة اليقين نفسه، الذي يبدأ في القلب… ويصل إلى غرفة علاج في مستشفى الجليلة.

بين يديه، تحوّل الخوف إلى لعبة. يسألها عن أصوات الحيوانات، ويقنعها بأنها «الطبيبة»، بعد أن يلف السماعة الطبية حول عنقها، ويطلب منها أن تفحصه. تضحك، ضحكة خفيفة طرية، تملأ الغرفة والحاضرين حياة. تلك الضحكة، رغم هشاشة الجسد، كانت تحمل أكثر من أمل، لتقول إن للشفاء وجهاً محتملاً، إنْ وجدت الدول والقادة الذين يحوّلون الوجع إلى فعل.

رحلة «يقين» مع العلاج بدأت قبل أسبوعين، وستستمر لثلاثة أشهر، ضمن بروتوكول علاجي متقدّم في مستشفى الجليلة، ويُعد من بين الأحدث في العالم لعلاج ضمور العضلات الشوكي، وهو مرض جيني نادر يُصيب الأطفال في سن مبكرة، ويُهدّد قدراتهم الحركية والتنفسية.

تكاليف هذا العلاج باهظة، ولم تكن في متناول الأسرة، حتى جاء القرار الإنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي تكفّل بتكاليف علاج «يقين» بعد أن نشرت العائلة مناشدة مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والدة «يقين»، هيفاء عبدالعزيز، التي بدت داخل غرفة ابنتها منهكة، وصفت الفرصة التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأنها كانت «طوق النجاة»، مشيرة إلى أن سموّه أتاح لابنتها فرصة أمل وشفاء وحياة، وسموه أب لكل من لا سند له.

أما خالها، إبراهيم عبدالعزيز، فقد تحدث عن إصراره على إيصال صوت «يقين»، وقال: «كنت مؤمناً بأن استغاثة صادقة ستصل إلى من سيستجيب لها. وقيادة الإمارات معروفة بإنسانيتها وسرعة استجابتها للحالات الإنسانية».

الدكتور هيثم البشير، استشاري إعادة تأهيل أعصاب الأطفال، المشرف على حالة «يقين»، أوضح أن العلاج الذي تتلقاه يعتمد على الحقن الدوائي الوريدي، ويستلزم بقاء الطفلة في المستشفى 24 ساعة بعد كل جرعة للمراقبة.

على سرير المستشفى، تترك هيفاء الكاميرات وتتوجّه إلى طفلتها، تُمسك بيدها الناعمة، وتعدّل جلستها لربما تعبت دون أن تتمكن من التعبير عن ذلك، تكلمها قليلاً، وتزرع الطمأنينة في قلبها الصغير. بالرجاء والحب، لا شيء أهم من أن ترى «يقين» تكبر… بخطى ثابتة، وصدر ممتلئ بالتنفس، وظهر لا يثقله المرض.

100 حالة في «الجليلة للأطفال»

إلى ذلك، أعلن مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ«دبي الصحية»، الذي ‎يُعد أول مستشفى متخصص في طب الأطفال على مستوى الدولة، عن تقديم العلاج لأكثر من 100 حالة لمرضى ضمور العضلات الشوكي.

وكانت أول حالة تلقت العلاج في عام 2020 لطفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر، فيما حصلت الطفلة السورية «يقين» كناكر مؤخراً على العلاج، بعد تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعلاجها.

وخضعت الطفلة «يقين» لعلاج تمثل في جرعة وريدية واحدة من دواء «زولجنسما» في مستشفى الجليلة للأطفال. واستغرق الإجراء نحو ساعة، تليه فترة متابعة طبية تشمل زيارات دورية للإشراف على تحسن حالتها الصحية.

وأشار الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمّع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، إلى أن توفير العلاج لأكثر من 100 حالة من ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة للأطفال، يعكس التزام «دبي الصحية» بتقديم رعاية عالية الجودة، تُراعي أفضل المعايير لكل طفل.

وأضاف: «نعتمد في (دبي الصحية) نموذج رعاية متكاملاً يلبي احتياجات المريض من مختلف الجوانب الطبية والإنسانية تحت سقف واحد. ويغطي هذا النموذج مسار الرعاية منذ لحظة دخول المريض إلى المنظومة وحتى إتمام الخطة العلاجية، بما يضمن توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة. وتُجسد حالة الطفلة (يقين) فعالية هذا النموذج، الذي يجمع بين فرق متعددة التخصصات، ويضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال الذين يعانون حالات طبية معقدة مثل ضمور العضلات الشوكي».

ويعكس تقديم أكثر من 100 علاج لمرضى ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة للأطفال، دور «دبي الصحية» في الارتقاء بصحة الإنسان، من خلال توفير علاجات متقدمة ورعاية طبية ترتكز إلى المعايير العالمية، وتضع المريض في صميم أولوياتها.