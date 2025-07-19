الامارات | مكتوم بن محمد: نجدد القسم على العمل بإخلاص لصالح الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ذكرى عهد الاتحاد نستحضر فيها عهود الآباء المؤسسين، ونجدد القسم على العمل بإخلاص لصالح الاتحاد.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في ذكرى عهد الاتحاد، نستحضر عهود الآباء المؤسسين، ونجدد القسم أن نظل أوفياء لمسيرتهم، وأن نعمل بإخلاص لصالح الاتحاد، حامين لإنجازاته، متمسكين بمكتسباته، ماضين بعزم لإعلاء رايته واستكمال مسيرة وطن لا يعرف المستحيل».