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الامارات | أحمد بن محمد: نجدد العهد بالسير على دروب الريادة نحو قمم مجد جديدة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد: نجدد العهد بالسير على دروب الريادة نحو قمم مجد جديدة 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد: نجدد العهد بالسير على دروب الريادة نحو قمم مجد جديدة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أنه في يوم عهد الاتحاد نجدد العهد بالسير على دروب الريادة نحو قمم مجدٍ جديدة.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في يوم عهد الاتحاد، تواصل دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحقيق الإنجازات، وصناعة مستقبل يليق باسم دولة الإمارات وشعبها العزيز».

وأضاف سموّه: «في هذا اليوم، نجدد العهد بالسير على دروب الريادة نحو قمم مجدٍ جديدة».

وتابع سموّه: «في الإمارات نستند إلى تاريخ عريق ونماذج مضيئة لنصنع المستقبل، ونُنجز على الأرض.. كما في الفضاء».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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