الامارات | «باركود» الهوية الوطنية.. مبادرة لتعزيز ارتباط الشباب بالتراث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، شيخة الجابري، مبادرة «بار كود الهوية الوطنية» المجتمعية لتعزيز ارتباط الشباب الإماراتي بهويتهم الوطنية، وتعريف المقيمين والزوار بتاريخ الدولة وقيمها الثقافية وتراثها، وقد تم اختيار فكرتها ضمن الأفكار الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة «وياكم» لتفكيك التحديات المجتمعية.

وبينت الجابري، خلال شرح فكرتها، أن هـدف المبادرة هو تعزيـز مشـاركة الشـباب في تعلـم الثقافـة والتقاليـد الإماراتية مـن خلال اسـتخدام رمـوز الباركود، التي سيتم وضعهـا في أماكـن مثـل السينمات ومراكز الشباب والجامعات والمراكز التجارية، مشيرة إلى أن مسح الرمز عبر كاميرا الهاتف المحمول يوجه المستخدم إلى منصـة تفاعليـة أو موقع يسلط الضوء على الثقافة والتراث الإماراتي، وترجمات للتعريف بأهم الشخصيات الإماراتية العلمية والثقافية والسياسية، وأبرز المحطات التاريخية في مسيرة الدولة.

وأكدت أهمية استخدام التكنولوجيا في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب والتعريف بثقافة الدولة وتراثها، لافتة إلى أن الصور والمعلومات تظهر باللغتين العربية والإنجليزية عند «مسح» الرمز بكاميرا الهاتف.

وشددت الجابري على أهمية المبادرة في زيادة التعريف بالثقافة الإماراتية والشخصيات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والرياضي والفني في تاريخ الإمارات، والترويج للنماذج المشرفة ليتخذها الشباب قدوة لهم.