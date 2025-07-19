الامارات | «المعاشات» تطلق المرحلة الثانية من «وفرة» بالتعاون مع «نافس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المنظومة المتقدمة للتخطيط المالي الاستباقي (وفرة)، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، من خلال برنامج «نافس»، بهدف تعزيز المعرفة المالية للمستفيدين من البرنامج والمشمولين بقوانين المعاشات في الدولة، ومساعدتهم على بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً في القطاع الخاص.

يأتي ذلك في خطوة رائدة تعكس التزام الهيئة دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمواطني دولة الإمارات.

تأتي المبادرة ضمن الدورة الثالثة للمشاريع التحولية للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2025، وتجسد رؤية القيادة في تبني نماذج حكومية مبتكرة، تركز على الإنسان، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.

ويهدف مشروع «وفرة» إلى زيادة الوعي المالي لدى المواطنين، لتحسين استقرارهم المالي والاجتماعي، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مالية أفضل.