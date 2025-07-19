الامارات | حملة لتوعية العمال بالإجراءات الصحية لـ «الوقاية من الإنهاك الحراري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ثلاث محطات ضمن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» في إمارة الشارقة، والتي تستمر طوال يوليو وأغسطس تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة، لتعزيز الوعي الصحي لدى فئة العمال والعاملين في الوظائف الميدانية، بمخاطر التعرض للإنهاك الحراري في الصيف.

واستهدفت الحملة أكثر من 4000 فرد في مواقع متعددة.

وتضمنت الحملة - التي تستمر أنشطتها التوعوية طوال أيام الأسبوع في مختلف مناطق الشارقة - تنفيذ زيارات ميدانية توعوية لعدد من المواقع، ركزت خلالها على فئة العمال في المواقع الإنشائية، لتعزيز وعيهم بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها خلال فصل الصيف، وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم على تفادي مخاطر الإجهاد الحراري.

كما استهدفت أصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية.

وامتدت جهود الحملة لتشمل العمال في محطات الوقود وعمال النظافة، والعاملين في الحدائق العامة ومواقف السيارات، وخدمات التوصيل، لتزويدهم بالمعلومات والإرشادات الوقائية التي تساعدهم على الوقاية من الإنهاك الحراري.

كما نظمت الحملة أنشطة تثقيفية موجهة لأفراد من المجتمع، مثل ربات البيوت وطلبة الجامعات، بالتعاون مع جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، وجامعة القاسمية في الشارقة.

وتستهدف الحملة 10 آلاف عامل في إطار جهود وطنية متكاملة، تُعزز مكانة الإنسان في قلب العمل المجتمعي، وتترجم توجهات «عام المجتمع 2025».

وأكد مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، محمد عبدالله الزرعوني، أن الحملة تعد مبادرة إنسانية تعكس قيم المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى شرائحه كافة، خصوصاً العمال.

• 4000 شخص من العمال والعاملين في الوظائف الميدانية وأصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية استهدفتهم الحملة.