الامارات | الطفلة السورية "يقين" تتلقى العلاج الجيني "زولجنسما" في مستشفى الجليلة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تكفُّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاج الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر، التي تعاني مرض ضمور العضلات الشوكي، تلقت الطفلة، صباح اليوم الجمعة، دواء "زولجنسما" في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ"دبي الصحية".

وخضعت الطفلة يقين لعلاج تمثل في جرعة وريدية واحدة من الدواء، وهو أحد العلاجات الجينية المتقدمة التي تمنح الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي فرصة حقيقية لاستعادة قدراتهم الحركية في سن مبكرة، واستغرق الإجراء نحو ساعة، يتبعه برنامج متابعة طبية يشمل زيارات دورية للإشراف على تحسن حالتها الصحية.

وكشف مستشفى الجليلة للأطفال، أول مستشفى متخصص في طب الأطفال على مستوى الدولة، عن تقديم العلاج لأكثر من 100 حالة لمرضى ضمور العضلات الشوكي خلال خمس سنوات، حيث كانت أول حالة تلقت العلاج في عام 2020 لطفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر.

وأكد المدير التنفيذي لمجمّع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية"، الدكتور محمد العوضي، أن توفير العلاج لأكثر من 100 حالة من ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة للأطفال يعكس التزام "دبي الصحية" بتقديم رعاية عالية الجودة تُراعي أفضل المعايير لكل طفل.

وقال: " نعتمد في "دبي الصحية" نموذج رعاية متكامل يلبي احتياجات المريض من مختلف الجوانب الطبية والإنسانية تحت سقف واحد، ويغطي هذا النموذج مسار الرعاية منذ لحظة دخول المريض إلى المنظومة وحتى إتمام الخطة العلاجية، بما يضمن توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة.

وأضاف أن حالة الطفلة يقين تُجسد فعالية هذا النموذج، الذي يجمع بين فرق متعددة التخصصات ويضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال الذين يعانون من حالات طبية معقدة مثل ضمور العضلات الشوكي.

علاج فردي مخصص لكل حالة

وأوضح استشاري تأهيل الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال الدكتور هيثم البشير، إن دواء زولجنسما يعد أحد العلاجات الجينية المتقدمة التي تمنح الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي فرصة حقيقية لاستعادة قدراتهم الحركية في سن مبكرة، قائلاً: "تلقي الطفلة يقين هذا العلاج ضمن خطة علاجية شاملة، بإشراف فرق طبية من مختلف التخصصات في مستشفى الجليلة، وسنواصل متابعة حالتها، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ونظراً لاختلاف طبيعة كل حالة، فإننا نعتمد نهجاً فردياً يراعي الاحتياجات الخاصة لكل طفل".

والد الطفلة: لم أذق طعم النوم من شدة فرحتي وقلوبنا امتلأت بالأمل

من جانبه، عبّر والد الطفلة، إبراهيم كناكر، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتكفّله بعلاج ابنته من مرض جيني نادر، قائلاً: "بدء مرحلة العلاج اليوم يمثل بداية جديدة لحياة يقين، ونقطة تحوّل من الخوف إلى الأمل".

وأضاف: "لم أذق طعم النوم منذ أمس من شدة فرحتي، ولم أكن أصدق أن هذا اليوم سيأتي، وأن ابنتي ستبدأ رحلة علاجها بعد كل ما مررنا به، ونحن لا نشعر بأننا خارج وطننا، فدولة الإماراتاحتضنتنا كعائلة، ووقفت إلى جانبنا كما لم يفعل أحد".

وتابع: "مبادرة صاحب السمو أنقذت حياة ابنتي، وأعادت الأمل إلى قلوبنا، ولن ننسى هذا الجميل ما حيينا، حيث إن العلاج الذي تتلقاه طفلتي يقين تتجاوز كلفته 7 ملايين درهم، ولم نكن نملك أدنى قدرة على توفيره، لولا كرم سموه".

وأشاد بالكوادر الطبية في مستشفى الجليلة للأطفال، قائلاً: "كل من في المستشفى يتعامل مع يقين وكأنها طفلته، هذه الرعاية والرحمة والاحترافية خففت عنا الكثير، ومنحتنا شعوراً بالأمان والاحتواء في لحظة حاسمة من حياتنا".

أم يقين: دخلنا مرحلة الأمل الحقيقي

وقالت والدة الطفلة، هيفاء عبدالعزيز فروج: "ما حدث مع يقين يفوق الوصف، فمنذ ولادة ابنتي وأنا أعيش كل يوم في قلق وخوف، واليوم فقط شعرت بأننا دخلنا مرحلة الأمل الحقيقي، ولم أكن أتخيل أن يأتي يوم أرى فيه ابنتي تتلقى علاجاً من أندر العلاجات في العالم، وبمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي منحنا حياة جديدة دون أن يعرفنا، وهذه لفتة لا يقوم بها إلا من امتلأ قلبه بالرحمة".

وتابعت: "الإمارات لم تكن لنا مجرد بلد نلجأ إليه، بل وطن فتح لنا قلبه، واحتضن ابنتنا في أصعب لحظاتها".

ووجهت الأم شكرها للفريق الطبي في مستشفى الجليلة، قائلة: "كل طبيب وممرضة هنا ينظر إلى يقين بعين الأم، وهذا وحده كافٍ لأشعر أن ابنتي بين أيادٍ أمينة".