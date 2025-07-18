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رئيس الدولة: نجدد العهد على مواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن

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رئيس الدولة: نجدد العهد على مواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تجديد العهد ومواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" نتذكر بكل اعتزاز وامتنان تعاهد الوالد المؤسس وإخوانه الحكام، رحمهم الله، في 18 يوليو عام 1971 على تحقيق حلم الوحدة التي انتظرها شعب الإمارات وتطلع إليها، ونجدد العهد جميعاً على مواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن، وإبقاء تاريخ مسيرته المباركة نحو الوحدة حاضراً في وجدان أولادنا وأحفادنا، يلهمهم ويمدهم بالعزم لجعل راية الاتحاد رمزاً للخير والنجاح والتميز على الدوام».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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