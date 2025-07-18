الامارات | يوم مفتوح للمقابلات الوظيفية في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية لمجموعة ماجد الفطيم، الإثنين المقبل، بمجلس الرقايب في عجمان، من 11 صباحاً حتى الرابعة مساءً.

ويهدف «اليوم المفتوح» إلى توفير فرص وظيفية مباشرة للمواطنين الباحثين عن عمل، حيث سيعرض 35 شاغراً وظيفياً في مجموعة ماجد الفطيم، تشمل وظائف: خدمة العملاء، وأمين صندوق، وموظف استقبال، ومندوب مبيعات، ومساعد مواقع، ويشترط للتقديم مؤهل الثانوية العامة فما دون.