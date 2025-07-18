الامارات | ورشة تسلّط الضوء على حقوق العمالة المساعدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمقر الوزارة في عجمان، واستهدفت موظفي مراكز «تدبير»، حيث سلّط رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، عبدالعزيز العوبثاني، الضوء على حقوق العمالة المساعدة.

وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي موظفي مراكز «تدبير» بمسؤولياتهم في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تحترم كرامة الإنسان.