«عهد الاتحاد».. محطة لتجديد العهد والانتماء للوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - «يوم عهد الاتحاد»، محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، حيث يحتفي بالاجتماع الذي عُقِدَ في 18 يوليو 1971، والذي وقَّع فيه الوالد المؤسِّس الشيخ زايد، وإخوانه الحكام، إعلان الاتحاد ودستور الدولة، ليتحقق الأمل الذي عاش ينبض في قلوب أجيال عديدة، وتفتح حضارة العصر والمستقبل الزاهر أبوابها أمام الأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات.

جاء اعتماد هذا اليوم مناسبة وطنية بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون محطة لتجديد العهد والانتماء للوطن، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، والتأكيد على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي يُرسِّخ الوعي الوطني لدى أفراد المجتمع كافة حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس دولة لم تكتفِ بالبناء والتنمية الوطنية، بل قادها طموحها إلى تصدر المشهد الإقليمي والعالمي بعد أن امتلكت رصيداً تنافسياً يضمن لها الريادة والتميز بقوة واقتدار.