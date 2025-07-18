الامارات | محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد: أهديك أطيب المعاني والأماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مرور عام على تولي سموّه قيادة وزارة الدفاع في 18 يوليو 2024.

ونشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تدوينة على منصة «إكس»، أمس، قال فيها: «إلى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. أهديك أطيب المعاني والأماني».

وأرفق سموّه بالتدوينة مقطع فيديو يتضمن قصيدة مغناة من أشعاره، قال فيها: «يا سهمي الرابح على كل الأحوال.. معتاد ما ترجع ولا تكون ثاني.. ومعتاد يا حمدان الأول في الأبطال».