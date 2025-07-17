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الامارات | حاكم الشارقة يعتمد منطقة سكنية جديدة بضاحية الدحيات في كلباء

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وام - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | حاكم الشارقة يعتمد منطقة سكنية جديدة بضاحية الدحيات في كلباء 1/2
  • الامارات | حاكم الشارقة يعتمد منطقة سكنية جديدة بضاحية الدحيات في كلباء 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تخصيص منطقة سكنية جديدة للمواطنين في ضاحية الدحيات بمدينة كلباء، لإنشاء مجمع سكني يضم 190 قطعة أرض سكنية وحديقة رئيسية ومسجدا ، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشييد 54 وحدة سكنية في المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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