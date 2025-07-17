الامارات | حاكم الشارقة يعتمد منطقة سكنية جديدة بضاحية الدحيات في كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تخصيص منطقة سكنية جديدة للمواطنين في ضاحية الدحيات بمدينة كلباء، لإنشاء مجمع سكني يضم 190 قطعة أرض سكنية وحديقة رئيسية ومسجدا ، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتشييد 54 وحدة سكنية في المنطقة.