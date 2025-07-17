«تريندز» يستقبل دفعة جديدة من المتدربين الجامعيين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مركز تريندز للبحوث والاستشارات دفعة جديدة من المتدربين من الجامعات المحلية والعالمية، ضمن سلسلة دوراته التدريبية العالمية المتخصصة في مجالات البحث العلمي، والتحليلات، وإعداد الدراسات.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن استقبال هذه الدفعة الجديدة من المتدربين يؤكد التزام «تريندز» بدوره الرائد في نشر المعرفة وتطوير الكفاءات البحثية، مؤكداً إيمان المركز بأن البحث العلمي والتحليل الدقيق هما أساس التقدم في أي مجتمع».

وأضاف الدكتور العلي: «نسعى من خلال هذه الدورات إلى تمكين جيل جديد من الباحثين والمحللين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، وخصوصاً تمكين الشباب وطلاب الجامعات في مراحلهم المتعددة، من خلال صقل مهاراتهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة ليصبحوا قادة الفكر والابتكار». من جانبه، أكد الباحث الرئيسي سلطان الربيعي، رئيس معهد تريندز الدولي للتدريب، أن المعهد يحرص على تقديم برامج تدريبية متكاملة ومبتكرة تستند إلى أحدث المنهجيات العالمية في مجالات البحث والتحليل.